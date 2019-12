Gdańsk. Ksiądz oskarżony o gwałt na 17-latce. "Dowody są bardzo mocne"

Ksiądz Michał L. odpowie przed sądem za dwukrotny gwałt na swojej wówczas 17-letniej parafiance. Czeka na proces w areszcie. Nie przyznaje się do winy. Tymczasem zdaniem prokuratury dowody przeciwko niemu są bardzo mocne.

Przypomnijmy, że do gwałtu na 17-latce doszło w 2011 roku. Michał L. służył wtedy w parafii Matki Boskiej Bolesnej w Gdańsku.

Ksiądz zaprzyjaźnił się z rodziną 17-letniej wówczas Agnieszki - informuje portal se.pl. Miał zwabić niczego nie podejrzewającą dziewczynę na plebanię i brutalnie ją zgwałcić. A potem zastraszyć ją, by nikomu nie opowiedziała o tym, co się wydarzyło.

To nie był koniec gehenny nastolatki. - Została zwabiona do sauny przez oskarżonego, który rzekomo chciał ją przeprosić, a zamiast tego ponownie zgwałcił - opowiada portalowi se.pl Patryk Łukasiak, adwokat ofiary.

Ofiara odważyła się opowiedzieć o wszystkim swojej matce. Ta powiadomiła gdańską kurię o tym, co spotkało jej córkę. Sprawa nie trafiła wówczas do prokuratury, a - jak informuje portal se.pl - arcybiskup Sławoj Leszek Głódź zaczął... przenosić księdza Michała L. do innych parafii na Pomorzu.