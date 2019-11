Gdańsk. Ksiądz oskarżony o gwałt. Zostanie aresztowany

Do gdańskiego sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 36-letniemu księdzu. Duchowny miał zgwałcić 17-latkę. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

Śledczy ustalili, że do gwałtu miało dojść dwukrotnie w 2011 r. Skrzywdzona kobieta miała wtedy 17 lat. Ksiądz był wikariuszem w jednej z gdańskich parafii.

Na początku września duchowny został zatrzymany. Postawiono mu zarzuty. Ksiądz nie przyznał się do winy. Został tymczasowo aresztowany. Akt oskarżenia w jego sprawie trafił do do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe.