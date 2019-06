Gdańsk. Dwie 13-letnie pacjentki szpitala psychiatrycznego miały zostać zgwałcone

Mężczyzna przebywający w Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku miał zgwałcić dwie 13-letnie pacjentki. Zawiadomienie w tej sprawie złożyły ich matki. Podejrzewany o przestępstwo został zatrzymany.

Pacjentowi Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku postawiono trzy zarzuty: doprowadzenia do innych czynności seksualnych na małoletniej poniżej 15 roku życia, doprowadzenia do innych czynności seksualnych na małoletniej poniżej 15 roku życia z użyciem przemocy oraz naruszenie nietykalności małoletnich - podał Polsat News.

Wobec 37-letniego mężczyzny zastosowano trzymiesięczny areszt. Przetransportowano go do Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim. Grozi mu do 15 lat więzienia.