W szpitalu doszło do gwałtu na 15-latce? Lekarze mówią o dramacie

Lekarze z gdańskiego szpitala psychiatrycznego, gdzie miało dojść do gwałtu na 15-latce, chcą odejść z pracy. – Ile było takich dyżurów, że byłem sam na niemal stu pacjentów? To musiało się skończyć dramatem – mówi Wirtualnej Polsce lekarz z placówki. Ma już gotowe wypowiedzenie.

Tak jak większość jego kolegów i koleżanek z placówki ma już przygotowane wypowiedzenie. - To zgłoszenie o gwałcie przesądziło o sprawie. Na prośbę urzędników wstrzymaliśmy się kilka dni z odejściem. W tym tygodniu mamy poznać jakieś konkrety poprawy sytuacji. Tyle że nikt już w to nie wierzy, bo o zmiany apelujemy od wielu miesięcy – mówi lekarz.

W szpitalu trwa kontrola. – Do wtorku szpital, a także pomorski NFZ, mają czas na przedstawienie propozycji zmian w działalności placówki. Na razie nic od nich nie dostaliśmy – mówi Wirtualnej Polsce Michał Piotrowski, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Urząd, któremu podlega placówka, wniósł o pilną interwencję w sprawie zmian w zakresie finansowania i standardów opieki psychiatrycznej.

Tyle że szpital winą za taki stan rzeczy obciąża NFZ. – Przecież to fundusz wydał dyspozycję, że w razie pełnego obłożenia oddziałów młodzieżowych można umieścić dziecko na oddziale dla dorosłych. Alarmowaliśmy, że to zły pomysł – mówi Wirtualnej Polsce dyrektor szpitala Leszek Trojanowski. Taki komunikat centrala NFZ wydała 29 marca 2019 roku.

Początkowo dyrektor szpitala przekonywał, że nie wiadomo, czy w ogóle doszło do gwałtu. - W nocy nie było żadnych krzyków, nikt nic nie słyszał – mówił Trojanowski. Tyle że, jak ustaliła prokuratura, 15-latka była pod wpływem leków nasennych. - Wykorzystując stan pokrzywdzonej wywołany lekami, mężczyzna podstępem doprowadził pokrzywdzoną do poddania się innej czynności seksualnej oraz do obcowania płciowego – mówiła prok. Grażyna Wawryniuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.