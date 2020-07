Gdańsk. Azara jest wychowywana przez dwie Polki. W końcu otrzymała PESEL i dowód osobisty

Azara urodziła się w 2019 na Majorce. Jest wychowywana przez dwie Polki, które wzięły ślub w Hiszpanii. Jedna z nich jest biologiczną matką dziewczynki. By zajść w ciążę, skorzystała z banku spermy. Hiszpańscy urzędnicy w polu rodzice wpisali obie kobiety, które widniały jako matka "A" i "B". Na to nie chcieli się zgodzić wrocławscy urzędnicy, przez co dziecku nie można było wystawić numeru PESEL i dowodu osobistego.