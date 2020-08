Gdańsk. Aleksandra Dulkiewicz nie zabierze głosu na Westerplatte: "nie chodzi o to, czy jest mi smutno"

- Najważniejsze jest to, żebyśmy uczcili pamięć bohaterskich obrońców Westerplatte, ale także żebyśmy umieli wychylić się w przyszłość i zastanowić się nad tym, jakie jest dzisiaj nasze zadanie jako polskich patriotów. Skoro chcemy być o 4.45 pierwszego września na Westerplatte, to pewnie z takich pobudek. Bądźmy mocno zakorzenieni w przeszłości, oddajmy należny honor tym, którzy dużo ryzykowali, ale odnośmy to zawsze do tego, co się dzieje dzisiaj, co się będzie działo jutro i pojutrze. Przecież to na Westerplatte jest hasło: "nigdy więcej wojny". Myślę, że na tym polega dziś odpowiedzialność polityków, liderów - powiedziała w TVN24 prezydent Gdańska.