Gdańsk. Aktywiści Greenpeace zeszli z dźwigów. Nowe fakty ws. akcji statku Rainbow Warrior

18 z 29 aktywistów opuściło żurawie w terminalu węglowym gdańskiego portu. Zostali zatrzymani przez policję i złożą wyjaśnienia. Tymczasem na wolność wyszedł kapitan statku Rainbow Warrior. Żaglowiec zablokował transport węgla do Polski. Uczestnikom akcji grozi 5 lat więzienia.

Aktywiści Greenpeace weszli w środę na dźwigi na nabrzeżu w Porcie Północnym w Gdańsku. Zatrzymana została praca żurawi służących do rozładunku węgla ze statków na nabrzeżu. Ekolodzy podpłynęli do nich pontonem. Na szczycie rozwiesili transparent z napisem: "Polska bez węgla". Władze portu powiadomiły policję. Służby nie podjęły siłowego działania.

W akcję zamieszanych było 29 osób z kilku państw, w tym z Polski. Po mediacji 18 działaczy organizacji zeszło z dźwigów - podaje portal trojmiasto.pl. Aktywiści Greenpeace zostali zatrzymani przez policję i zostaną przesłuchani celem złożenia wyjaśnień. Śledczy nie zdecydowali jeszcze, czy ekologom zostaną postawione zarzuty. "Wspinacze, którzy zostali, mają ze sobą odpowiedni sprzęt, by spędzić noc w trudnym warunkach" - informowała organizacja.

To nie jedyna akcja ekologów z Greenpeace. W poniedziałek zablokowali transport węgla zmierzający do portu w Gdańsku. Na burcie żaglowca Rainbow Warrior również został namalowany napis "Węgiel stop". Aktywiści zostali zatrzymani jeszcze tego samego dnia, przed północą, przez Straż Graniczną. We wtorek rano zwolnionych zostało 18 osób.