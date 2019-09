Gdańsk. Aktywiści Greenpeace zatrzymani. "Funkcjonariusze wtargnęli z bronią na pokład"

Zamaskowani funkcjonariusze Straży Granicznej interweniowali na pokładzie żaglowca Rainbow Warrior - przekonują przedstawiciele Greenpeace Polska. Według nich doszło do zablokowania pokojowego protestu, a działania były radykalne i nieadekwatne do sytuacji.

Aktywiści Greenpeace Polska zablokowali transport węgla zmierzający do portu w Gdańsku. Na burcie statku został namalowany napis "Węgiel stop". Żaglowiec Rainbow Warrior wpłynął do portu i zrzucił kotwicę przy terminalu węglowym, uniemożliwiając rozładunek surowca płynącego do naszego kraju z Mozambiku.