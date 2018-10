Gdańsk. Adamowicz i Płażyński w drugiej turze. Porażka Jarosława Wałęsy

Według sondażu exit poll, przeprowadzonego przez IPSOS na zlecenie TVN24, TVP i Polsat News, na obecnego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza zagłosowało 36,7 proc. wyborców. Do drugiej tury wyborów wszedł również Kacper Płażyński.

- Jestem bardzo, a to bardzo radosny. Jest to cudowny dzień w życiu samorządowca. To były chyba najtrudniejsze wybory samorządowe w moim życiu (...) To niezwykle ważne, że tak wielu z nas wzięło udział w demokracji - powiedział Adamowicz, dziękując gdańszczanom za głosy i udział w wyborach.