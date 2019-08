Gdańsk. 80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Znamy program obchodów

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin, wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel. Sęk oraz dyrektor Muzeum II Wojny Światowej Karol Nawrocki zaprezentowali program obchodów rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w Gdańsku.

Kto na obchodach?

- Na pewno będzie istotna delegacja rządowa, jak co roku zresztą. Natomiast co do składu tej delegacji, to w tym momencie nie odpowiem. To się dopiero ustala. Na pewno będzie to delegacja wysoka rangą, bo te obchody są po prostu dobrą rzeczą, dobrym pomysłem - mówił Jarosław Sellin.