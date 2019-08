Gasiuk-Pihowicz składa skargę. Chodzi o listy poparcia dla członków KRS

Posłanka KO poinformowała o złożeniu skargi do WSA. To efekt decyzji prezesa UODO wstrzymującej upublicznienie list sędziów, którzy poparli kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa.

Kamila Gasiuk-Pihowicz złożyła skargę do WSA na decyzję prezesa UODO ws. list poparcia do KRS (Forum, Fot: Andrzej Hulimka)

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wstrzymał we wtorek udostępnienie list poparcia dla 15 kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Upublicznienie nakazał Naczelny Sąd Administracyjny, który orzekł, że jest to informacja publiczna.

Kamila Gasiuk-Pihowicz poinformowała w mediach społecznościowych o złożeniu skargi na postanowienie szefa UODO. Mówi o listach poparcia dla członków "upolitycznionej" KRS. "Zgodnie z Konstytucją to sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej, a nie odwrotnie" - dodała posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Gasiuk-Pihowicz już po ogłoszeniu decyzji prezesa UODO zapowiedziała, że złoży w prokuraturze doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa. To właśnie tego dnia minął 14-dniowy termin doręczenia Kancelarii Sejmu pisemnego uzasadnienia wyroku NSA. W środę sędzia Maciej Nawacki z nowej KRS ujawnił, że to właśnie on wystąpił o interwencję. Przyznał też, że sam poparł swoją kandydaturę.

