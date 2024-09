Garaż zalany po sufit. Kamera Tesli nagrała, co działo się po nawałnicy w Warszawie

Pomimo, że po słynnej ulewie z sierpnia, która przeszła przez Warszawę minęło już trochę czasu, jej skutki wciąż są odczuwalne dla części mieszkańców budynku przy ul. Faworytki 2 na warszawskim Mokotowie. Dzięki uprzejmości jednego z właścicieli właśnie otrzymaliśmy nagranie z tamtejszego parkingu podziemnego. Kamera w elektrycznym aucie marki Tesla uwieczniła moment, jak poziom wody po ulewie sięga do połowy drzwi osobówek. Powódź błyskawiczna doprowadziła do całkowitego zalania garażu. Nawałnica z nocy 19 na 20 sierpnia spowodowała wiele innych szkód. Koło Grodziska Mazowieckiego zawaliły się dachy dwóch hal produkcyjnych. W Warszawie zalany został m.in. terminal pasażerski Lotniska Chopina czy odcinek trasy S8. Wówczas strażacy z Warszawy ruszyli do ponad 800 interwencji, w tym także do kilku zalanych garaży podziemnych w celu wypompowania wody. W czasie burz trzy osoby zostały poszkodowane. Jednym z nich był mężczyzna znajdujący się obok dźwigu budowlanego, w który w Warszawie uderzył piorun.