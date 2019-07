Gang urzędników obiboków. Pracownicy widmo przez kilka lat ukrywali się w urzędzie

To może być rekord lenistwa w Polsce. Urzędnik z Kielc miał etat, co miesiąc pobierał pensję, jednak nie ma dowodu, aby w ciągu 2 lat ogóle pojawił się w pracy. O jego istnieniu nie wiedzieli nawet przełożeni.

To najbardziej skrajny przypadek dotyczący sprawy "gangu urzędników obiboków". Ujawnili ich pracownicy samorządu województwa świętokrzyskiego, dokładniej sekretarz województwa Mariusz Bodo, który dd marca prowadzi reorganizację Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. To efekt zmiany władzy po ostatnich wyborach samorządowych (PiS zastąpiło PSL).

Mariusz Bodo poinformował w maju lokalne media, że około 50 pracowników urzędu, w tym wielu dyrektorów, straci pracę. Kolejne analizy wykazały, że przerost zatrudnienia w urzędzie to około 170 niepotrzebnych stanowisk (na 850 zatrudnionych). To jednak dopiero początek afery.

Gang obiboków. Brali pensje, nikt ich nie widział w pracy

Partyjna miotła PiS

Przypomnijmy, że samorządem województwa świętokrzyskiego do jesieni ubiegłego roku zarządzał Adam Jarubas z PSL. W Kielcach doszło do jednego z najgorętszych starć pomiędzy PSL a PiS. W trakcie samorządowej kampanii wyborczej Jarubas porównał konkurentów do plemienia Hunów, gotowych do barbarzyńskiego najazdu po wyborach. Ich łupem politycznym miało być lekko licząc kilkadziesiąt stanowisk w instytucjach podległych sejmikowi. Z kolei "PiS-owcy" zapowiedzieli "wyrwanie pięknego województwa z niemocy PSL".