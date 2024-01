Gang nutrii zaatakował bulteriera. Na pomoc ruszyli strażacy

Nutrie to duże gryzonie pochodzące z Ameryki Południowej. Ze względu na zdolność przystosowania się do różnych środowisk i szybkie rozmnażanie nutrie stały się gatunkiem inwazyjnym w wielu częściach świata. Dorosłe mogą osiągać długość około 1 metra i wagę od 5 do 10 kilogramów. Zwierzęta te mogą też być dosyć niebezpieczne.