Gang napadał z maczetą na sklepy. Grupa została rozpracowana

- Ustalenia policjantów potwierdziły fakt, że przestępcy wykorzystywali do swoich "skoków" m.in. pistolet na śrut oraz inny przedmiot, który łudząco przypomniał broń palną, a także maczetę. Wyposażeni w te właśnie atrybuty, wchodzili do sklepów ogólnospożywczych i grozili kasjerom. Ich łupem w każdym przypadku padały środki pieniężne i na chwilę obecną potwierdzono, że sprawcy ukradli blisko 9 tys. zł - informuje sierż. szt. Paweł Noga z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.