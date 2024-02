Fuzja Orlenu z Lotosem. Budka: "Bardzo duży grzech polityków PiS-u"

We wtorek minister aktywów państwowych skomentował na antenie TVN24 sprawę fuzji Orlenu z Lotosem. - Zgadzam się z tymi opiniami, o których mówi NIK, czy eksperci, że było to nieopłacalne. To była taka megalomania... Ja nie wiem, czy pan Obajtek sam to wymyślił, czy jego polityczni mocodawcy. (...) Jedno jest pewne - klienci Orlenu na tej transakcji nie skorzystali, Polacy na tej transakcji nie skorzystali - stwierdził Borys Budka.