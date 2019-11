Funkcjonariusz SOP złapany z kokainą. Mężczyzna usłyszał zarzut

Funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa usłyszał zarzut posiadania narkotyków. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Mężczyzna został zatrzymany we Wrocławiu. Miał przy sobie kokainę.



- Łukasz L. usłyszał zarzut posiadania substancji psychotropowej w postaci kokainy. Nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu, a następnie skorzystał z przysługującego mu prawa i odmówił złożenia wyjaśnień - powiedziała PAP prok. Justyna Pilarczyk, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Dodała, że w chwili zdarzenia funkcjonariusz nie był na służbie.

Jak informuje prokurator, postępowanie znajduje się w początkowej fazie i wyjaśniane są wszystkie okoliczności sprawy. Mężczyźnie grozi do trzech lat więzienia.

Do zatrzymania Łukasza L. doszło w nocy z piątku na sobotę we Wrocławiu. Mężczyznę na terenie Starego Miasta zauważył nieumundurowany patrol. Miał w bramie przy ul. Ruskiej przyjmować kokainę.

Funkcjonariusz zawieszony

- Policjanci podjęli interwencję. Okazało się, że mężczyzna ma jedną porcję środków odurzających. Z uwagi na to, że po sprawdzeniu okazało się, że jest to funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, całość materiału została przekazana do prokuratury - powiedział Łukasz Dutkowiak z wrocławskiej komendy.