Fundusz odbudowy. Wiemy, jakie warunki PSL-KP postawiło PiS-owi. Piotr Zgorzelski zdradza szczegóły

- Po pierwsze powiedzieliśmy, że powinien być stworzony komitet monitorujący, w skład którego oprócz strony rządowej powinni wchodzić przedstawiciele samorządów, pracodawców, tych wszystkich grup, które będą adresatami tych pieniędzy. Po drugie - i tu jest wielki żal do PiS-u, które w KE ma komisarza ds. rolnictwa, zaplanowali w Krajowym Planie Odbudowy tylko 1 proc. na rolnictwo, my mówimy: 10 proc. Ten postulat jeszcze nie jest mocno dyskutowany, ten pierwszy jest przyjęty. No i trzeci, czyli 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku. O tym słyszeliśmy, że jest możliwe zrealizowanie - zdradził wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski w programie "Tłit", mówiąc o negocjacjach ws. poparcia Krajowego Planu Odbudowy. - Wykuwamy porozumienie. Jeśli faktycznie będzie tak, że postulat zwiększenia środków na rolnictwo będzie spełniony, to jesteśmy bliscy, by przedyskutować w gronie PSL-KP taką decyzję (poparcia - przyp. red.). Dwa z trzech postulatów są podjęte - wskazał Zgorzelski. - Jeśli nie będą spełnione nasze warunki, to oczywiście nie poprzemy (Krajowego Planu Odbudowy - red.), ale jeśli znajdą się nasze postulaty, będziemy mogli fundusz poprzeć - zaznaczył wicemarszałek.

