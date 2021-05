Fundusz odbudowy w Sejmie. Wszyscy wstają, Zbigniew Ziobro siedzi. Radosław Fogiel reaguje na nagranie

Głosowanie nad przyjęciem ustawy o Zasobach Własnych UE, czyli Funduszu Odbudowy, poprzedziła dyskusja wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Na nagraniu z Sejmu widać, że minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie wstał i nie klaskał po przemówieniu premiera Mateusza Morawieckiego. Sprawę komentował w programie "Tłit" wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. - Możemy rozmawiać o tym, że ktoś komuś klaskał, ktoś uchylił kapelusza, a ktoś nie, ale większe znaczenie mają inne rzeczy - przekonywał Fogiel. - Czy koalicja rządowa się cieszy, czy nie, to jest wszystko wtórne. We wczorajszym głosowaniu nie chodziło o to, czy wygra PiS, czy PO, czy Solidarna Polska, czy ktokolwiek inny. Kto wczoraj wygrał? Pan, wszyscy nas oglądający, słuchający. To zwycięzcy wczorajszego głosowania - mówił wicerzecznik PiS.

