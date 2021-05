Fundusz Odbudowy. Szymon Hołownia: dzwonił do nas Dworczyk

Nie milkną echa po głosowaniu w Sejmie ws. unijnego Funduszu Odbudowy. - Lewica popełnił błąd, kiedy zdecydowała się usiąść do stołu samodzielnie z PiS-em robią prywatne gierki - ocenił Szymon Hołownia. W telewizyjnym wywiadzie ujawnił, że sam dostał podobną propozycję.

Podczas rozmowy w TVN24 Szymon Hołownia był pytany o to, jak ocenia wtorkowe głosowanie ws. Funduszu Odbudowyoraz - jak ujęła to prowadząca - zawarcie "dealu" Lewicy z Prawem i Sprawiedliwością w tej sprawie. - Oceniam to źle. Lewica popełniła błąd, kiedy zdecydowała się usiąść do stołu samodzielnie z PiS-em robiąc prywatne gierki - mówił lider Polski 2050.

Były prezenter telewizyjny ujawnił, że w zeszłym tygodniu otrzymał podobną propozycję. - Zadzwonił do nas minister Michał Dworczyk (szef Kancelarii Premiera - red.) z propozycją, żebyśmy podjęli takie dwustronne rozmowy miedzy Polską 2050, a PiS ws. wpisana naszych postulatów do Krajowego Planu Odbudowy. My odpowiedzieliśmy bardzo jasno i konkretnie: chętnie będziemy rozmawiać, ale razem ze wszystkimi siedzącymi przy stole ugrupowaniami z tej strony sceny politycznej - mówił Szymon Hołownia.

Lider Polski2050 przyznał, że gdyby w Polsce panowała normalna sytuację, to nie byłoby dyskusji, czy głosować za Funduszem Odbudowy. - W Polsce mamy chorobę, to rząd Zjednoczonej Prawicy. Ale jeżeli do pacjenta (Polski - red.) jedzie dostawa witamin, to należy je przyjąć, a nie karać pacjenta za to, że choruje - przekonywał.

Działacz społeczny zapowiedział, że w najbliższych dniach będzie prowadził rozmowy z liderami partii opozycyjnych ws. ustawy wdrożeniowej. - Sejm to taka pierwsza dawka szczepionki, a Senat to druga. Teraz mamy czas, aby przygotować dobre rozwiązania w izbie wyższej parlamentu i przesłać je do Sejmu. Kto wie, może Gowin zawaha się w swoim hamletyzowaniu i poprze nasze propozycje? Może coś wydarzy się w partii Zbigniewa Ziobry albo w nowych kołach poselskich? - mówił Hołownia.

Były kandydat na prezydenta tłumaczył także, dlaczego w ostatnim czasie ograniczył swoje występy w mediach. - W ubiegłym tygodniu zmarła moja ukochana teściowa Jola. Od miesiąca walczyła z koronawirusem. W długi weekend pochowaliśmy Jolę - ona miałą 58 lat - to nie jest wiek na umieranie - powiedział wyraźnie poruszony Szymon Hołownia. Zaapelował jednocześnie do Polaków o stosowanie się do zasad epidemicznych.