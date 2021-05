Fundusz odbudowy. Marcin Warchoł zagłosował "za". Radosław Fogiel komentuje

Z grona posłów Solidarnej Polski, którzy głosowali przeciwko przyjęciu Funduszu Odbudowy, wyłamał się poseł Marcin Warchoł - kandydat na urząd prezydenta Rzeszowa. Jak wynika z danych Sejmu, zagłosował on "za" ratyfikacją. Co na to wicerzecznik PiS Radosław Fogiel? - To pewne światełko nadziei na przemyślenie postaw. Cieszę się - i z jego głosu, i z każdego z tych 289 głosów, które były "za" - komentował w programie "Tłit". Fogiel zgodził się z tezą, że decyzja Warchoła ma związek z wyborami w Rzeszowie. - Ocenę takiego działania, być może wyrachowanego, być może nie, musi sobie każdy samemu sformułować - podkreślił. - W sytuacji, kiedy Solidarna Polska mówi o szczytnych hasłach, o niepodległości i suwerenności, ale próbują nasi koledzy dotrzeć do kilkuprocentowego elektoratu, żeby się w nim umocnić, to wtedy głosują przeciw. Nie sądzę, żeby pan minister Warchoł nagle zmienił poglądy o 180 stopni. W Rzeszowie walczy o elektorat 30/40-procentowy. Wie, że głosowanie przeciw tym pieniądzom byłoby przeciwskuteczne. Trudno mi wiec przejść obok tego obojętnie, jeśli głosowanie uzależnione jest wyłącznie od warunków politycznych, w których znajduje się głosujący - podsumował Fogiel.

