Fundusz odbudowy. Katarzyna Lubnauer krytykuje Lewicę za rozmowy z PiS

We wtorek odbyło spotkanie Lewicy z premierem Mateuszem Morawieckim. Tematem rozmów był Krajowy Fundusz Odbudowy. Planowane spotkanie komentowała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski posłanka KO Katarzyna Lubnauer. - Lewica zobaczyła światełko w tunelu. Pamiętamy, jak to się skończyło poprzednio. PiS-owi zależy na rozegraniu opozycji, dlatego opozycja w tej sprawie powinna mówić jednym głosem. Powinna bronić projektu, który wyszedł z Senatu i razem negocjować z PiS-em - stwierdziła Lubnauer. - Zobaczmy, co daje PiS-owi deklaracja Lewicy o poparciu Funduszu Odbudowy. PiS nie musi się już dogadywać w tej sprawie z Ziobro. Zyskuje na tym zarówno Kaczyński, jak i Ziobro, a równocześnie utrzymujemy w ten sposób ten rząd. Czy Lewica pamięta, że dzięki PiS-owi odebrano kobietom prawo do aborcji z 3. przesłanki? - pytała posłanka KO. - Pieniądze z Funduszu Odbudowy potrzebne są Polsce i większości krajów UE. Chcemy tylko zapewnić, żeby trafiły one do wszystkich Polaków, żeby wszystkim żyło się lepiej. Te pieniądze nie są zagrożone. Krajowy Plan Odbudowy jest potrzebny i wejdzie w życie - zapewniła Lubnauer.