Fundusz odbudowy. Będą kary dla Siarkowskiej i Janowskiej? Radosław Fogiel odpowiada

Wśród członków klubu PiS, którzy zagłosowali przeciw ratyfikacji umowy o Zasobach Własnych UE (Funduszem Odbudowy - red.), znalazły się dwie posłanki - Małgorzata Jankowska i Anna Maria Siarkowska. Czy za złamanie dyscypliny partyjnej spotka je kara? - O karach zdecyduje prezydium i kierownictwo klubu parlamentarnego - tak jest za każdym razem. (...) Uważam, że jeżeli w ramach klubu jest dyskusja, a następnie podejmujemy decyzję i ta decyzja jest związana z dyscypliną klubową, to każdy, kto tę dyscyplinę łamie, powinien się z liczyć z konsekwencjami - komentował wicerzecznik PiS Radosław Fogiel w programie "Tłit". Polityk odniósł się również do słów Siarkowskiej, która w rozmowie z WP stwierdziła, że "koncepcja UE jako Europy Ojczyzn była elementem programu wyborczego PiS, a głosowanie (ws. Funduszu Odbudowy - przyp. red.) to realizacja koncepcji zgoła odmiennej koncepcji UE jako sfederalizowanego superpaństwa". - Jeśli chodzi o wypowiedź pani Siarkowskiej, bardzo głęboko i co do zasady się z nią nie zgadzam. To nie jest tylko moja opinia, to jest opinia klubu PiS i rządu - oznajmił Fogiel. - Niestety, pani poseł Siarkowska myli się, mówiąc, że miałoby to być jakiekolwiek zagrożenie dla Europy ojczyzn. Rzeczywiście istnieją dziś w UE trendy zmierzające do jej federalizacji, ale korzystanie z Funduszu Odbudowy to nie jest taka sytuacja. Co więcej, korzystanie z FO daje Polsce szansę, by urosnąć - gospodarczo i politycznie - wskazał wicerzecznik PiS.

