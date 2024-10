Fundacja Profeto ks. Michała Olszewskiego. Przychody i aktywa rosły z roku na rok

W dostępnych w Krajowym Rejestrze Sądowym sprawozdaniach finansowych Profeto wzmianek o blisko 70 milionach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości nie ma. Ale za to jest wzrastająca co roku wartość aktywów fundacji. O ile za rok 2019 jest to ledwie 820 tys. zł. To już w 2022 r. - 35,4 mln zł. A w ubiegłym roku blisko 64 mln zł.