Fucha dla ludzi związanych z Bielanem. Co dalej z milionami od państwowych spółek?

Zasada to były europoseł PiS oraz były poseł Prawa i Sprawiedliwości VIII kadencji. Kierował Związkiem do końca 2023 roku. Razem z nim we władzach brukselskiej organizacji zasiadali Wojciech Kasprowski, członek zarządu Partii Republikańskiej, pełniący funkcję skarbnika i b. doradca Adama Bielana. A także łódzki działacz PiS Grzegorz Dębowski.