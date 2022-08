FSB już wie, kto zabił Duginę? "Będziemy świadkami podobnych zdarzeń"

- Gdyby nie to, że mówimy o wojnie, śmierci ludzi i wielkim dramacie, to ustalenia rosyjskich służb skwitowałbym śmiechem. Oni robią to z premedytacją. Podawane przez nich informacje są obliczone na użytek wewnętrzny i mają dotrzeć do rosyjskiego społeczeństwa. W Rosji cały czas myśli się innymi kategoriami. To zwieranie szeregów przed wymyślonym wrogiem – mówi Wirtualnej Polsce Vincent V. Severski, były oficer wywiadu.