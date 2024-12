Karol Wiśniewski pseudonim "Friz" doprowadził do niebezpiecznej sytuacji, w trakcie której doszło do bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia kilku osób - informuje Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, zapowiadając, że złoży w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.