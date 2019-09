Frans Timmermans ostrzega Polskę i Węgry. Chodzi o praworządność

Frans Timmermans nie pozostawia złudzeń politykom z Polski i Węgier. - Ci, co myślą, że nowa komisja Ursuli von der Leyen będzie miała inne podejście do praworządności niż ja, to się zdziwią - stwierdził

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Frans Timmermans ostrzegł Polskę i Węgry: KE nie ustąpi w sprawie praworządności (PAP)

Przedstawiciele krajów unijnych spotkali się w poniedziałek, by przedyskutować między innymi pomysł stworzenia stałego mechanizmu dotyczącego kontroli praworządności. W dyskusji udział wziął też Timmermans, który przedstawił punkt widzenia Komisji Europejskiej w tej sprawie - informuje tvn24.pl.

Przedstawicielka Węgier zaczęła narzekać, że czas tej debaty "jest niewłaściwy". Jej zdaniem rozmowy w tej kwestii powinny toczyć się już po wyborze nowego komisarza ds. praworządności. To sprowokowało Fransa Timmermansa do odpowiedzi.

- Ci, którzy siedzą przy stole i myśleli, że nowa komisja von der Leyen będzie miała inne podejście do tej sprawy, zdziwią się lub rozczarują. Pani przewodnicząca elekt powiedziała w Parlamencie Europejskim, że będzie nadal pracować w tym kierunku - zaznaczył Timmermans. Jak dodał, podtrzymanie praworządności w Unii Europejskiej jest wspólnym zadaniem wszystkich unijnych instytucji.

Zobacz też: Kaczyński broni tradycyjnej rodziny. Radosław Fogiel i Joanna Mucha komentują

Timmermans przedstawiając punkt widzenia Komisji Europejskiej wskazał, że nowy mechanizm dotyczyłby wszystkich krajów, ale przede wszystkim tych, w których występuje "największe ryzyko" dotyczące praworządności. Podkreślił też, że praworządność jest "sprawą Unii Europejskiej, a nie tylko państw członkowskich". - Nie można używać argumentu, że praworządność jest kwestią narodową - dodał.

W poniedziałkowej debacie większość krajów Unii Europejskiej opowiedziała się za powstaniem mechanizmu kontroli praworządności, który polegałby na corocznej ocenie jej stanu. Część wskazywała jednak, że należy ustalić kryteria oceny.