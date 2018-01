Francuzi mocno oberwali za akcję pod Nanga Parbat. Teraz jednak sięgną do portfela

Po informacjach o tragicznej sytuacji alpinistów Elisabeth Revol i Tomka Mackiewicza, cała Polska ruszyła na pomoc. Francuzom zarzucano z kolei, że nie robią nic i "przespali całą akcję". Polski MSZ tłumaczy nam teraz, że nie do końca tak było.

Przypomnijmy, że po informacjach o tragicznym stanie Elisabeth Revol i Tomka Mackiewicza, to Polacy rozpoczęli wpłacanie pieniędzy na sfinansowanie akcji ratunkowej, a nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych zobowiązało się do udzielenia gwarancji finansowych i pokrycia kosztów całego przedsięwzięcia. Chociaż ratunku potrzebowała obywatelka Francji i obywatel Polski, to nasi ratownicy (przygotowujący się do ataku na K2) ruszyli na pomoc poszkodowanym pod Nanga Parbat. Co w tym czasie robili Francuzi? Pojawiło się wiele zarzutów, że "nic".