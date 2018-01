To Rosjanka zbiera pieniądze dla rodziny Mackiewicza. Zdradza nam szczegóły

Masha Gordon mieszka w Londynie. Pracuje w sektorze finansowym, a w wolnych chwilach oddaje się swojej pasji, jaką jest alpinizm. Gdy tylko usłyszała o tragicznej sytuacji swoich znajomych (Elisabeth i Tomka), ruszyła ze zbiórką pieniędzy na akcję ratunkową. - To niezwykłe, jak Polacy z całego świata zaangażowali się w pomoc - przyznaje w rozmowie z WP.

Ponad 118 tys. euro (488 tys. złotych) udało się już zebrać w zbiórce prowadzonej na stronie gofundme.com. Akcję zorganizowała Masha Gordon. Chociaż urodziła się i wychowała w Rosji, od pewnego czasu mieszka w Londynie. Zajmuje się rynkiem finansowym i była m.in. dyrektorem zarządzającym banku Goldman Sachs. Jej pasja związana z podróżowaniem i wspinaczką rozpoczęła się, gdy była już po 30. Od tamtej pory wspięła się na najwyższe szczyty wszystkich kontynentów oraz zdobyła bieguny północny i południowy. Z Elisabeth Revol wspinała się m.in. w ubiegłym roku na ośmiotysięcznik Makalu (piąty co do wysokości szczyt świata).

"Pieniądze spływały momentalnie"

Masha zdradza nam, że zdecydowana większość darczyńców to osoby indywidualne. - Głównie Polacy ale pochodzący z całego świata, w tym USA, Anglii czy Szkocji. Zwykłe osoby, które ciężko pracują, wpłacały często po 5-10 euro, ale było ich tak wiele, że uzbierała się góra pieniędzy - podkreśla Gordon. Wtedy w sprawę włączyły się polskie władze. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało zgodę na pokrycie kosztów akcji ratunkowej i gwarancje finansowe, więc Gordon zwiększyła wskaźnik zbiórki do 100, a potem 150 tys. euro.

Szanse na uratowanie Tomka graniczą z cudem

Z czasem zmienił się również cel zbiórki. W niedzielę akcja ratunkowa zakończyła się sprowadzeniem Elisabeth. Gordon zdradza, że odmrożenia lewej stopy i rąk jej koleżanki są bardzo poważne, ale jest już bezpieczna. - Jest leczona w Islamabadzie, ale w ciągu kilku dni zostanie przetransportowana do szpitala we Francji - mówi Rosjanka. Dramatycznie rysuje się jednak sytuacja Tomasza Mackiewicza. Ze względu na złe warunki atmosferyczne i fakt, że został dużo wyżej niż Francuzka, ekipa ratunkowa odwołała jego poszukiwania. Polak z chorobą wysokościową i odmrożonymi kończynami kolejny dzień sam przebywa na wysokości ponad 7 tys. metrów.

Coraz mniej realne są więc szanse, że Mackiewicza uda się odnaleźć żywego. Ponieważ według wielu ekspertów graniczy to już z cudem, Gordon zmieniła cel zbiórki. - Pieniądze trafią do żony Tomasza i ich trójki osieroconych dzieci. Jestem w stałym kontakcie z Anną i planuję już przekazanie jej całego administrowania kontem zbiórki. To sprawi, że wydarzenie w sieci będzie maksymalnie transparentne, a internauci będą mieć pewność, że 100 procent ich wpłat trafi do rodziny - zaznacza.