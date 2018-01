"Błagam o wznowienie akcji ratunkowej dla mojego syna Tomka". Dramatyczny apel ojca

- Jako ojciec, a także człowiek, proszę - nie zostawiajmy Tomka samego, póki może żyć - błaga ojciec Tomasza Mackiewicza, Witold Mackiewicz w rozmowie z Newsweekiem.

- Ja wiem, czuję to, że on wciąż żyje - powiedział Witold Mackiewicz, błagając jednocześnie o nieprzerywanie akcji ratunkowej. - Oddaje sprawę syna w ręce Boga, ale mam niedosyt, że przerwano akcję. Przecież w przypadku Tomka to nie jest akcja poszukiwawcza, bo wiadomo, gdzie on jest. To akcja ratunkowa.

Michał Bugno: Tomasz Mackiewicz to pasjonat o wielkim sercu