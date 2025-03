Francuska broń jądrowa w Polsce? "Odpowiedź" dla Putina i Łukaszenki

Francuskie media podały, że Francja chce rozszerzyć swój parasol nuklearny na inne kraje Europy i zastanawia się nad rozmieszczeniem głowic jądrowych na wschodniej flance NATO, w tym w Polsce. W programie "Newsroom WP" gen. broni w stanie spoczynku Waldemar Skrzypczak przyznaje, że był przeciwny rozmieszczeniu u nas broni nuklearnej, ale w sytuacji braku gwarancji parasola USA, "trzeba bardzo poważnie rozważyć propozycję francuską". - Tym bardziej, że wiemy o tym, że na terenie Białorusi Putin deklarował rozmieszczenie broni nuklearnej - zaznacza były dowódca wojsk lądowych. - Byłaby to odpowiedź na to, co robią za naszą wschodnią granicą - dodaje. I jak podkreśla, należy jak najszybciej zwołać szczyt NATO i poruszyć na nim m.in. te kwestie.

