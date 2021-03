Francja w szoku. Nauczyciel ścięty przez kłamstwa 13-latki. Teraz ujawniła prawdę

Prawnik reprezentujący 13-latkę, Mbeko Tabula, przekazał, że w dniu, w którym nauczyciel Samuel Paty miał pokazywać klasie karykaturę nagiego Mahometa, dziewczyny nawet nie było w szkole w miejscowości Conflans-Sainte-Honorine niedaleko Paryża. Mimo to kłamała, że nauczyciel języka francuskiego uchybił muzułmanom, znieważając Mahometa . Spirala nienawiści doprowadziła do strasznej śmierci 47-latka 16 października 2020 roku.

Kłamała, ponieważ czuła się uwięziona w gmatwaninie kłamstw, jej koledzy z klasy poprosili ją, by była ich rzecznikiem - utrzymuje mecenas, którego cytuje "The Independent".

13-letnia muzułmanka kłamała, bo bała się ojca

Jednak "Le Parisien" twierdzi, że uczennica sfabrykowała oskarżenia, by uniknąć gniewu ojca za zawieszenie w szkole. Francuski dziennik napisał, że 13-latka nie miała odwagi przyznać, że powodem szkolnej kary było jej złe zachowanie i wagarowanie, dlatego kłamała na temat swojego nauczyciela. Liczyła na pobłażliwość ojca, bo uczyniła z siebie w opowieści obrończynię islamu .

Według prawnika 13-latki dziewczynę należy chronić przed oskarżeniami, a całą winę ponosi jej ojciec za "przesadne i nieproporcjonalne zachowanie". Uczennica opowiedziała w zeszłym roku ojcu, że została zawieszona w szkole za sprzeciw po poleceniu nauczyciela, by muzułmańscy uczniowie opuścili klasę. Samuel Paty - według jej słów - miał w tym czasie pokazywać karykatury nagiego Mahometa podczas lekcji poświęconej wolności słowa.

Samuel Paty zginął straszną śmiercią

Nauczyciel zginął 10 dni po wybuchu afery, którą w podparyskiej miejscowości rozpętała 13-letnia uczennica. Zaatakował go i ściął mu głowę 18-letni Abdullah Anzorow, który później poniósł śmierć od policyjnych kul. Zanim zginął Samuel Paty, ojciec dziewczyny urządził piekło. Nagrał oskarżycielską mowę i umieścił ją w internecie. Nie trzeba było długo czekać, by stała się wiralem, budząc gniew muzułmanów we Francji i poza nią. Pojawiły się też protesty krajów islamskich. Ojciec dziewczynki złożył doniesienie na policji i skargę w szkole na islamofobię Samuela Paty'ego.