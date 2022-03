Francja tupnęła nogą. Ostrzeżenie dla Iranu

Jak poinformowały media w Teheranie, Irańska Gwardia Rewolucyjna przyznała się do przygotowania tego ataku rakietowego. Miał on być celowo skierowany na izraelskie "centra strategiczne" w Erbilu. To odwet za ostatnie izraelskie naloty, w których zginął irański personel wojskowy w Syrii.