Francja: Ruch „żółtych kamizelek” wraca na ulice. To jeszcze protesty czy już rewolucja?

Cała Francja i Paryż szykują się na kolejną wzmożoną falę protestów w całym kraju. Na ulice ponownie wyjdą tysiące Francuzów niezadowolonych z działań rządu. Ruch „żółtych kamizelek” nie zamierza składać broni mimo ustępstw polityków.

Francja i Paryż w ogniu. Już jutro ruch "żółtych kamizelek" ponownie wyjdzie na ulice. (East News)

Francja - Paryż ściąga posiłki

Już w weekend Francja może stanąć w obliczu kolejnego wyzwania związanego z protestem „żółtych kamizelek”. Po zeszłotygodniowych zamieszkach Paryż ściąga posiłki do tłumienia ewentualnych zamieszek. Mimo to protestujący nie wahają się przed ponownym wyjściem na ulicę i zademonstrowaniem swoich poglądów. Motywacją dla podejmowanych działań z pewnością jest ogromne wsparcie ze strony społeczeństwa. Aż 72% Francuzów popiera działania ruchu „żółtych kamizelek” i ich dążenie do osiągnięcia celów.

W związku z nadchodzącymi zamieszkami Paryż zwraca się do mieszkańców miasta, aby ze względów bezpieczeństwa nie opuszczali mieszkań podczas protestów i manifestacji. Komisarz David de Bars podał do informacji publicznej, że w nadchodzący weekend służby będą działały według „strategii powstańczej”. Zgodnie z prognozami protesty, które odbędą się w nadchodzących dniach będą znacznie silniejsze, niż te sprzed tygodnia.

Francja gotowa na starcia

Cała Francja, a szczególnie Paryż szykują się na weekendowe starcia z protestującymi. Posiadacze sklepików w pobliżu Pól Elizejskich proszeni są o ich zamknięcie 8 grudnia. Już jutro Paryż zamknie Luwr, Wieżę Eiffla, Muzeum Eugène Delacroix oraz operę. Na ewentualne starcia z protestującymi ze stolicy spróbuje odpowiedzieć około 8 tys. funkcjonariuszy. W całym kraju będzie ich około 89 tys.

Francja – pożar płonie i nie da się go ugasić

Rząd Francuski zbyt późno zareagował na narastającą falę niezadowolenia. Politycy rozpoczęli wycofywanie się z nowych regulacji podatkowych dopiero, kiedy Francja wyszła na ulicę i stanęła w ogniu. Pierwsze informacje na temat tymczasowego odejścia od planowanych reform pojawiły się kilka dni temu. Wówczas premier Edouard Philippe zapowiedział półroczne zamrożenie podwyżek akcyzy paliw oraz niepodnoszenie cen ciepła i energii. To nie zaspokoiło jednak żądań protestujących. Kolejnym krokiem było odłożenie przez Prezydenta Emmanuela Macrona zmian w tym sektorze do końca przyszłego roku. Jednak to również nie uspokoiło rozwścieczonych Francuzów, którzy obecnie domagają się radykalnych zmian na najwyższych szczeblach w państwie.

Francja – „żółte kamizelki” walczą o każdego obywatela

Ewolucja ruchu „żółtych kamizelek” odbywała się na oczach całego świata. Zaczęła się od postulatów o zaniechanie podwyżek cen paliw i energii, które odczuliby najbiedniejsi i średniozamożni Francuzi. To właśnie oni jako pierwsi wyszli w ramach protestu na ulice największych miast, a także zablokowali dziesiątki ulic. Od 17 listopada stopniowo dołączały do nich kolejne grupy społeczne. O swoją przyszłość zaczęli walczyć również studenci, którzy nie zgadzają się na planowane zmiany w edukacji. Z kilku postulatów dotyczących energetyki narodził się ogólnokrajowy protest, w którym obywatele mają już 48 żądań wobec obecnej władzy. Francja domaga się m.in. obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat oraz podniesienia płacy minimalnej. Wiele postulatów jest ze sobą sprzecznych, jednak coraz więcej głosów domaga się odejścia od władzy prezydenta Macrona oraz jego współpracowników.