Francja: podpalono siedzibę lokalnego radia w Grenoble. Sprawcy pożaru pozostają nieznani

Francja: Pożar będący wynikiem przestępczego podpalenia zniszczył siedzibę radia w Grenoble. Sprawcy są nieznani.

Według informacji podanych przez lokalne władze, pożar będący wynikiem przestępczego podpalenia w nocy z niedzieli na poniedziałek częściowo zniszczył siedzibę lokalnego radia publicznego France Bleu Isère, znajdującego się w Grenoble, na południowych zachodzie Francji. Do zdarzenia doszło w nocy z niedzieli 27 stycznia, na poniedziałek 28 stycznia. Alarm ogłoszono na krótko przed godziną 3 rano. Wiadomo, że w akcji gaśniczej wzięło udział koło 15 strażaków. Na szczęście w wyniku pożaru nikt nie doznał żadnych obrażeń. Radio na swojej stronie internetowej podało do wiadomości, że nie ma najmniejszych wątpliwości, co do przestępczego charakteru pożaru. W budynku dokonano podpaleń w dwóch miejscach, a jedne z drzwi zostały wyłamane.