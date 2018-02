Francja: nowa partia na prawicy. Dąży do Frexitu

Były wiceprzewodniczący Frontu Narodowego Florian Philippot założył nową partię - Patrioci. Francuski eurodeputowany bez ogródek mówi, że jest za Frexitem. - Opowiadamy się za wyjściem z UE w celu przywrócenia naszej narodowej niezależności - stwierdził Philippot.

Florian Philippot odszedł z Frontu Narodowego we wrześniu ubiegłego roku. Wcześniej szefowa partii Marine Le Pen pozbawiła go stanowiska wiceprzewodniczącego partii za to, że odmówił rezygnacji z przewodnictwa w stowarzyszeniu Patrioci. Philippot założył je po wyborach parlamentarnych. Początkowo miało być think thankiem dla Frontu Narodowego, w ostateczności jednak stało się przystanią dla zwolenników Phillippot.