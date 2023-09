Francja nie przyjmie imigrantów z Lampedusy. "Odeślijmy ich do Afryki"

Według danych MSW od początku roku do Włoch przybyło ok. 130 tys. migrantów, czyli prawie dwa razy więcej niż w całym ubiegłym roku. Tylko od poniedziałku do środy na Lampedusie wylądowało ok. 8,5 tys. osób. Jak mówi szef francuskiego MSW, 60 procent z nich to osoby mówiące po francusku: mieszkańcy Wybrzeża Kości Słoniowej, Senegalczycy, Tunezyjczycy, Gambijczycy, którzy nie kwalifikują się do udzielenia azylu. - Trzeba odróżnić imigrantów od uchodźców politycznych - podkreśla Darmanin, mówiąc o koniecznej deportacji.