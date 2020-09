Najbardziej wytatuowany nauczyciel skarży się na szkołę. Nie chcą, by uczył w klasach 1-3

Sylvain Helaine, alias Freaky Hoody to prawdopodobnie najbardziej wytatuowany mężczyzna we Francji. Jego ciało niemal w 100 proc. pokryte jest malowidłami - łącznie z twarzą, głową i szyją. Jest jednocześnie nauczycielem w szkole podstawowej w Essonne w regionie paryskim we Francji.