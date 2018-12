Francja. Macron spotka się ze związkowcami i pracodawcami

Prezydent Francji Emmanuel Macron spotka się w poniedziałek o godz. 9 z przedstawicielami związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz lokalnych władz. Francuzi protestują przeciwko podwyższeniu cen benzyny oraz polityce gospodarczej Macrona.

- W tym trudnym dla kraju czasie prezydent chce zgromadzić wszystkie polityczne, terytorialne, gospodarcze i społeczne siły, by usłyszeć ich głosy i propozycje i by zmobilizować ich do działania - podaje agencja Reutera.