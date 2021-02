Francja. Kiedy koniec epidemii? Epidemiolog nie pozostawia złudzeń

- Najbliższe dwa miesiące będą trudne, ponieważ zimą wirusy atakujące układ oddechowy łatwo się rozprzestrzeniają - powiedział w czwartek w radiu France Inter epidemiolog prof. Didier Pittet. Kieruje on w szpitalu uniwersyteckim w Genewie programem kontroli zakażeń oraz współpracujące ze Światową Organizacją Zdrowia.

Profesor ostrzegł również przed nowymi wariantami koronawirusa zaznaczając, że do ich opanowania najprawdopodobniej potrzebne będą nowe szczepionki .

Obawy Pitteta dotyczące czasu trwania pandemii podziela francuska opinia publiczna. Według przeprowadzonego przez ośrodek Elabe sondażu dla stacji BFM TV zaledwie 31 proc. Francuzów przewiduje, że "powrót do normalnego życia" sprzed pandemii będzie możliwy w 2021 roku. 30 proc. spodziewa się, że stanie się to dopiero w 2022 roku, a 17 proc., że nastąpi to po 2022 roku