Francja. Były minister okradziony. Związano go i pobito we własnym domu

Do pobicia Bernarda Tapie oraz jego małżonki Dominique doszło w nocy z soboty na niedzielę. Napastnicy włamali się do ich posiadłości w miejscowości Combs-la-Ville pod Paryżem, a następnie pobili ich i związali przewodami elektrycznymi.

Bernard Tapie to były minister ds. miast w socjalistycznym rządzie Pierre'a Bérégovoya. Urząd sprawował w 1992 roku. 78-latek był także m.in. właścicielem firmy Adidas i popularnego we Francji klubu piłkarskiego Olympique Marsylia. Fortuny dorobił się głównie przejmując upadające biznesy. Niejednokrotnie podejrzewano go o ustawianie meczów. W 1995 roku trafił do więzienia na 5 miesięcy.