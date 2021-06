Franciszek pojedzie do Kim Dzong Una? "Papież nie załapał się na spotkanie"

- Wydaje mi się, że obecnie Korea Północna odcina się od jakichkolwiek kontaktów zagranicznych - stwierdził gość programu "Newsroom" w WP dr Oskar Pietrewicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. W ten sposób odniósł się do pojawiających się doniesień, że papież Franciszek bardzo chciałby odwiedzić Koreę Północną. - Te informacje o możliwym spotkaniu z papieżem, wizycie papieża wynikają z tego, że papież mianował nowego przewodniczącego Kongregacji ds. Duchowieństwa, którym jest Koreańczyk z Południa. I ten Koreańczyk z Południa zachęca, by papież wrócił do tych pomysłów zaangażowania się politycznego, dyplomatycznego na Półwyspie Koreańskim. To są informacje od co najmniej 2,3, 4 lat, na fali tego otwarcia Korei Północnej w 2018 roku, od spotkania prezydenta Korei Północnej z prezydentem Stanów Zjednoczonych i pomysłu, że może papież byłby następny w kolejce. Papież, brzydko mówiąc, nie załapał się na spotkanie w 2018 roku, a od 2019 roku Korea Północna zdecydowanie odcina się od kontaktów zagranicznych. Teraz mam wrażenie, że są na to szanse minimalne, albo wręcz żadne - dodał dr Oskar Pietrewicz.