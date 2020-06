Fort Trump: Żołnierze USA zostaną objęci szerokim immunitetem

Do Polski przyjechać ma nawet do dwóch tysięcy żołnierzy amerykańskich, a nie – jak zakładano wcześniej – do tysiąca. Podpisane ma zostać porozumienie DCA – Defence Cooperation Act, regulujące zasady, na jakich Amerykanie będą u nas funkcjonować.

Przeniesione zostanie ponadto Dowództwo V Korpusu US Army z Kentucky, w skład którego wchodzi m.in. elitarny 2 Pułk Kawalerii. W Waszyngtonie ma zostać oficjalnie potwierdzona informacja o przejęciu pięciu samolotów transportowych C-130H Herkules. Odbędzie się to według tzw. EDA (Excess Defense Articles), w ramach którego USA przekazuje innym krajom sprzęt, którego już nie potrzebuje. To Polska zapłaci za to, by maszyny przygotować do przelotu przez Atlantyk. Najpewniej to właśnie w Waszyngtonie padnie wstępna deklaracja o zakupie śmigłowców bojowych w USA.