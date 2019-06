"Fort Trump" staje się faktem. Wiemy, ile zapłaci Polska

Już w środę prezydenci Andrzej Duda i Donald Trump podpiszą umowę o zwiększeniu zaangażowania sił USA nad Wisłą. "Polska nie zbankrutuje. Jednorazowo przekażemy mniej niż 2 mld dolarów" - uspokajają media.

Do końca trwały rozmowy dotyczące finansowania nowego projektu. "Ostatecznie ustalono, że Polska przekaże jednorazowo mniej niż 2 mld dolarów na modernizację poligonów i infrastruktury wojskowej, z której będą korzystali Amerykanie. Środki te zostaną wydane w ciągu dwóch–czterech lat, w miarę postępu prac. Później Polska będzie już tylko pokrywać koszty mediów, z których będą korzystać amerykańskie wojska, w tym elektryczności, wody, ogrzewania" - informuje "Rzeczpospolita".

Przypomnijmy, że polski rząd chce, aby modernizować poligony w centralnej części kraju, a nie tylko te przy niemieckiej granicy. Takie rozwiązanie umożliwiłoby większe korzystanie z nowoczesnych projektów naszych wojsk. Warunki wynegocjowane przez Polskę są oceniane jako dobre. Mają zakładać zwiększenie liczby żołnierzy USA o ok. 1,3 tys. do 6 tys. Byłby to największy kontyngent Ameryki w Europie po Niemczech, Włoszech i Wielkiej Brytanii.