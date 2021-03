Fogiel szczerze o koronawirusie. "Taka jest brutalna rzeczywistość"

Sytuacja związania z epidemią koronawirusa w Polsce jest poważniejsza niż w ubiegłym roku - mówi Radosław Fogiel. Wicerzecznik PiS podkreśla jednak, że "nie otrąbiałby klęski rządu", a szansę widzi w szczepionce na COVID-19.

- Nie otrąbiałbym tutaj klęski, rzeczywiście sytuacja jest dziś dużo poważniejsza niż wiosną, ale ona jest poważniejsza wszędzie i nie mówiłbym tu o klęsce rządu. Zgony nie są efektem polityki rządu. To efekt działania koronawirusa i jego brytyjskiej mutacji - przekonywał wicerzecznik PiS w TVN24.

Koronawirus w Polsce. Radosław Fogiel: sytuacja jest trudniejsza

W opinii Radosława Fogla epidemia COVID-19 ukazała wieloletnie zaniedbania w opiece medycznej. - Sytuacja jest dużo trudniejsza, widać systemowe zaniedbania w służbie zdrowia. Nie widzę tu chełpienia się władzy sukcesem w walce z pandemią - podkreślił polityk.

- Efektem skutecznej polityki rządu jest to, że sytuacja jest dzisiaj taka, a nie gorsza. Niestety taka jest brutalna rzeczywistość. Druga fala była gorsza od pierwszej. Nie wiemy, jaka będzie trzecia fala. Jedynym rozwiązaniem są szczepionki przeciwko koronawirusowi - dodał Radosław Fogiel.

Koronawirus w Polsce. Bolesław Piecha z PiS o nagraniu Andrzeja Piasecznego ze szpitala

Na antenie Radia Plus padło też pytanie o szczepienia w siedzibie głównej NATO. - Każdy może dawać coś od siebie. My zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie. W naszym interesie jest to, by nadchodzący szczyt NATO się odbył. Mogę uspokoić, że z powodu tych szczepień nikt w Polsce swojej szczepionki nie stracił - zaznaczył polityk.

Wicerzecznik PiS pytany był też o datę prezentacji Nowego Ładu. - Z powodu koronawirusa musieliśmy przesunąć ten termin. Jak sytuacja się poprawi, będziemy prezentować założenia programu. To jest program partyjny. Koalicjanci byli zapoznawani z założeniami Nowego Ładu na poszczególnych etapach jego tworzenia - mówił Radosław Fogiel.

- Będziemy chcieli, by docelowo Nowy Ład został programem, który będzie realizowany przez rząd. Na razie to my - Prawo i Sprawiedliwość - prezentujemy ten program i to my będziemy z niego rozliczani - zaznaczył w Radiu Plus.

Monika Pawłowska w Porozumieniu. Radosław Fogiel: może to objawienie

W programie padło też pytanie o przejście posłanki Moniki Pawłowskiej z Lewicy do Porozumienia Jarosława Gowina. - Nigdy nie jest za późno, by dostrzec, gdzie leży prawda. Może to objawienie. Każdy kształtuje własną ścieżkę polityczną. To jej prawo - ocenił Fogiel.

- Na razie pani poseł nie wyraża woli przystąpienia do klubu PiS. To decyzja jej i premiera Gowina. Jeżeli taka wola zostanie wyrażona, władze klubu będą decydowały. Nie zakładam złej woli poseł Pawłowskiej. Może jej poglądom jest dziś bliżej do Zjednoczonej Prawicy - dodał wicerzecznik PiS na antenie Radia Plus.

Zbigniew Ziobro ostro o premierze. Wicerzecznik PiS odpowiada

Polityk odniósł się także do wywiadu, jakiego minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro udzielił tygodnikowi "Sieci". Lider Solidarnej Polski zaznaczył w nim, że premier Mateusz Morawiecki "ma dużą umiejętność przekonywania kierownictwa PiS do polityki, która jednak rozmija się z programem Zjednoczonej Prawicy z 2014 roku".

- Nie zgadzam się z opiniami, które wyraził w części tego wywiadu pan minister Ziobro. Realizujemy politykę PiS, a pan premier Morawiecki jest częścią kierownictwa PiS i nie musi go z zewnątrz do niczego przekonywać - ocenił Radosław Fogiel.

Jak dodał, swoje zarzuty wobec polityki premiera Zbigniew Ziobro powinien "formułować wcześniej w gremiach koalicyjnych". - Mogę tylko odwołać się do niedawnych słów prezesa Jarosława Kaczyńskiego w wywiadzie dla PAP. Prezes mówił o poskramianiu ambicji, o szkodliwym działaniu na rozpad koalicji i Zjednoczonej Prawicy - powiedział wicerzecznik PiS. - Myślę, że przeczytanie tego wywiadu wielu by dużo dało - dodał.