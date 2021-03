Zbigniew Ziobro: były prowadzone rozmowy z PSL

Jednocześnie minister sprawiedliwości podkreśla, że istnieje zgoda z Prawem i Sprawiedliwością co do zagrożenia ze strony Rosji. - Widzimy w niej kraj wrogo nastawiony wobec Polski. (...) Ale poważne zagrożenie dla polskiej suwerenności widzimy także na Zachodzie, w procesach, które zachodzą w Unii Europejskiej. I na tym tle pojawiły się rozdźwięki między nami a PiS - wyjaśnia.

- Długoterminowo poważnym zagrożeniem dla istnienia państwa polskiego jest to, do czego dąży część elit europejskich. One nie ukrywają, że marzy im się nie tylko stopniowa marginalizacja państw narodowych i podporządkowanie ich dominującym w Europie siłom, głównie Berlinowi, ale coś więcej - za finalny cel mają powołanie na wzór Stanów Zjednoczonych nowego federalnego państwa europejskiego z 450 mln obywateli. Zastąpiłoby ono państwa narodowe - mówi Ziobro.