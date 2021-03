Światełko ws. Sędziów Pokoju? Zbigniew Ziobro idzie za ciosem

Sądy Pokoju doczekały się projektu. Zbigniew Ziobro: ważny atut

- Ułatwienie dostępu do sądu, to odformalizowanie dostępu do takich spraw, to ważny atut. Sądy powszechne są często zawalone drobnymi sprawami, które nie pozwalają zająć się tymi sprawami ważnymi, którymi powinni zajmować się profesjonalni sędziowie - tłumaczył Zbigniew Ziobro.

Sędziowie Pokoju wybierani powszechnie? Ziobro: konieczna zmiana Konstytucji

Sędziowie Pokoju wybierani z ludu? Założenia projektu

Jak dodał, wybór Sędziów Pokoju byłby powiązany z wyborami samorządowymi. - Przewidujemy, że wiek kandydatów to od 30 do 75 lat. By Sądy Pokoju mogły cieszyć się pełnym zaufaniem, muszą mieć pewne gwarancje. To niezawisłość, jak w przypadku sędziów profesjonalnych, czy też losowy dobór spraw, gdyby Sędziów Pokoju było więcej, niż jeden - podkreślił Sebastian Kaleta. W opinii polityka wyroki Sędziów Pokoju powinny podlegać apelacji do Sądu Rejonowego.