Porozumienie ma nową posłankę. Monika Pawłowska zmienia barwy

Monika Pawłowska w Porozumieniu, ale poza klubem PiS

Była już posłanka Lewicy, tłumacząc swoją decyzję, stwierdziła, że Porozumienie to jedyna formacja dążąca dziś do ponadpartyjnych kompromisów. "Program, jak i praktyka działania politycznego Porozumienia są w obecnej sytuacji mi najbliższe. To jedyne ugrupowanie szczerze zainteresowane ponadpartyjną współpracą dla dobra Polski. Wstępuję do Porozumienia. Nie wstępuję do KP PiS, pozostaję posłem niezrzeszonym" - podkreśliła Pawłowska.