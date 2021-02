Fogiel: "Jarosław Kaczyński zaszczepi się jak zwykły obywatel"

Poseł Radosław Fogiel był gościem programu "Tłit" Wirtualnej Polski. Polityk pytany był m.in. o to, czy Jarosław Kaczyński już się zaszczepił, a jeśli nie, to czy prezes PiS ma już umówiony termin szczepienia. Fogiel odparł, że Kaczyński poczeka na swoją kolej do szczepienia, tak jak każdy inny obywatel. Jednocześnie zapewnił, że wszystkie nadużycia, które miały miejsce, jeśli chodzi o dystrybucję szczepionki, będą surowo karane. Jako przykład może posłużyć historia Zbigniewa Giżyńskiego, który zaszczepił się poza swoją kolejnością. Fogiel przyznał, że wobec tego polityka Prawa i Sprawiedliwości toczy się w partii postępowanie dyscyplinarne.

